مسئول روابط عمومی مرکزرفوریت‌های پزشکی استان قم گفت: در آذر سومین ماه فصل پاییز ۲۰ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گزارش شده که به دلیل شدت مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند .

سید محسن چاووشی با اشاره به اینکه از ابتدای فصل پاییز تا امروز ۳۰ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان داشتیم گفت: در آذر ۲۰ مورد مسمومیت با مونوکسید کربن در استان داشتیم که به دلیل شدت مسمومیت این افراد در مراکز درمانی بستری شدند.

مسئول روابط عمومی مرکزرفوریت‌های پزشکی استان قم افزود: پارکینگ‌های در بسته یکی از عوامل در افزایش مسمویت‌ها بوده است و سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی باعث این موضوع شده است.

چاووشی اضافه کرد: پارسال یک مورد فوتی ناشی در منو کسیدکسید کربن در استان قم داشتیم و در ۹ ماهه امسال هیچ مورد فوتی در استان ثبت نشده است و در این مدت ۳۹مورد مسمومیت داشتیم که ۳۳ نفر به دلیل شدت بالای مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند .

وی در خصوص علائم مسمومیت نیز گفت: علائم مسمومیت با منوکسید کربن سردرد، سر گیجه، عدم تمرکز، استفراغ، تهوع، تاری دید، کاهش هوشیاری، تشنج و حتی در صورت گذشت زمان ممکن است فرد دچار مرگ شود.