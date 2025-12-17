پخش زنده
مسئول روابط عمومی مرکزرفوریتهای پزشکی استان قم گفت: در آذر سومین ماه فصل پاییز ۲۰ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گزارش شده که به دلیل شدت مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند .
مسئول روابط عمومی مرکزرفوریتهای پزشکی استان قم افزود: پارکینگهای در بسته یکی از عوامل در افزایش مسمویتها بوده است و سوختن ناقص سوختهای فسیلی باعث این موضوع شده است.
چاووشی اضافه کرد: پارسال یک مورد فوتی ناشی در منو کسیدکسید کربن در استان قم داشتیم و در ۹ ماهه امسال هیچ مورد فوتی در استان ثبت نشده است و در این مدت ۳۹مورد مسمومیت داشتیم که ۳۳ نفر به دلیل شدت بالای مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند .