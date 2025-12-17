پخش زنده
با هدف آشنایی دانشآموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید پیمان با شهدا، ۲۸۰ دانشآموز شهرستان ری در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ری سرهنگ علیاکبر جهانینژاد در حاشیه این اعزام گفت: امروز شاهد اعزام ۶ دستگاه اتوبوس به استعداد ۲۸۰ نفر از دانشآموزان و عوامل اجرایی اردو هستیم که به حمدالله به مناطق عملیاتی و جبهههای جنوب کشور اعزام میشوند.
وی با اشاره به آثار و برکات این اردو افزود: اردوهای راهیان نور تأثیرات فرهنگی فراوانی دارد که از جمله آن میتوان به آشنایی دانشآموزان با جغرافیای کشور، حضور در یک برنامه فرهنگی مشترک و استفاده از تجربیات یکدیگر اشاره کرد.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ری ادامه داد: در این اردو، روحانیون و علمای گرامی و همچنین راویان دفاع مقدس پیشبینی شدهاند تا دانشآموزان از نزدیک با حوادث، رشادتها و ارزشهای دوران دفاع مقدس آشنا شوند.