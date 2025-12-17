مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان از باز بودن تمامی راه‌های مواصلاتی استان خبر داد و نسبت به یخ‌زدگی جاده‌ها در ساعات آینده هشدار داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان هشدار یخبندان در جاده‌های کرمان وخسارت‌های ناشی از شرایط جوی گسترده نبوده است

.، غلامرضا نژادخالقی، غروب چهارشنبه ۲۶ آذرماه با تشریح آخرین وضعیت ناشی از فعالیت سامانه بارشی اخیر:

در برخی شهرستان‌ها خسارت‌های موردی گزارش شده، اما خوشبختانه این خسارت‌ها گسترده نبوده است.

با وجود به جاری شدن برخی رودخانه‌ها از جمله رودخانه‌های بم، کهنوج و رودبارجنوب، تاکنون گزارشی از وارد آمدن خسارت جدی به مناطق مسکونی یا زیرساخت‌ها اعلام نشده است.

در حال حاضر تمامی راه‌های ارتباطی استان باز است، اما با توجه به کاهش دما، احتمال یخ‌زدگی جاده‌ها به‌ویژه در ساعات پایانی شب وجود دارد.

سامانه بارشی جدید از ظهر تا عصر فردا، وارد استان می‌شود.