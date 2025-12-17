تیم‌های ملی اسکیت رولبال دختران و پسران ایران بترتیب با قبول شکست مقابل هند و کنیا راهی دیدار رده بندی رقابت‌های جام جهانی امارات شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دختران اسکیت رولبال کشورمان عصر امروز (چهارشنبه) در مرحله نیمه‌نهایی هفتمین دوره جام جهانی امارات با وجود نمایشی درخور توجه، با نتیجه دو بر یک مقابل تیم هند مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.

فاطمه ادیبی فر زننده تک گل ایران در این دیدار بود.

این در حالیست که ملی‌پوشان اسکیت رولبال ایران در مرحله گروهی برابر فرانسه و مصر برنده شدند، در مرحله یک چهارم نهایی نیز آرژانتین را از پیش رو برداشتند.

در نیمه نهایی پسران هم تیم‌های ایران و کنیا به مصاف هم رفتند.

در این دیدار که از حساسیت بالایی برخوردار بود، دو تیم از همان ابتدا موقعیت‌های فراوانی را روی دروازه یکدیگر تدارک دیدند و نتیجه مسابقه در پایان با برتری نزدیک ۶ بر پنج کنیا و صعود این تیم به فینال بود.

دو تیم در وقت معمول به تساوی چهار بر چهار دست یافتند و در وقت اضافه نیز گل نخست برای تیم ایران به ثمر رسید البته این پایان کار نبود و در ادامه بازیکنان کنیا توانستند دو گل را وارد دروازه ایران کنند. مجید بنی اسد و محسن سیدعاشور گلزنان تیم ایران در این دیدار بودند.