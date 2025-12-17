به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با اشاره به این که 116 هزار کیلومتر راه آسفالت در کشور وجود دارد، گفت: ۲۵ هزار کیلومتر راه روستایی در کشورآسفالت شود.

علی خانقاهی ادامه داد: متوسط آسفالت راه روستایی در کشور ۸۶ درصد است که این میزان در ایلام بالاتر از میزان کشوری؛ یعنی ۹۶ درصد است .

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور اضافه کرد: امروز با تجلیل از خدمات سید زاهدین چشمه خاور، حیدر دشتی پور؛ از فرزندان این استان به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان منصوب شد .

هم چنین به مناسبت روز حمل و نقل شرکت های مسافربری ترمینال شهدای ایلام به افرادی که در این روز به دنیا آمده بودند، تخفیف ۵۰ درصدی هزینه بلیط ارائه می دهد .

یکی از شرکت های حمل و نقل هم هزینه بلیط وی آی پی خود را به تعداد ۲۵ نفر به مقصد تهران رایگان اعلام کرد.