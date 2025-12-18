به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سلیمی ناغانی پژوهشگر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان و مخترع این طرح گفت: سقف ضد زلزله ماژولار را در مهر ماه امسال پس از یک سال پیگیری این محصول ثبت اختراع کردم و در حال حاضر نیز روی فیلترتسویه صنایع آلوده مثل مازوت سوزی نیروگاه ها و فلرسوزی مشعل های پتروشیمی و چاهای نفتی و همچنین ذوب آهن و در صنایع آلوده تحقیق می کنم.

سلیمی ناغانی، این اختراع را مناسب برای تمام سازه ها (شامل ساختمان ها، سطوح شیبدار، راه پله و … ) دانست و افزود: سقف ضد زلزله ماژولار با قطر ۷ تا ۱۵ سانتی متر برابر با ۳۰ سانتی متر بتن مسلح(بتن آرمه) است.

این مخترع تاکید کرد: مقاومت در برابر زلزله، سبک، عایق صوتی و حرارتی، تسریع فوق العاده در ساخت به طوری که ساخت ۲۰طبقه ساختمان در کمتر از ۷ روز در هر متراژ به اتمام می رسد، مقرون به صرفه بودن در مقایسه باسقف های رایج، عرض دلخواه با حذف ستون وسط، حذف مرحله آرماتوربندی و قالب بندی جک( شمع بندی) و نوآوری در تولید و هم کاربرد صنعتی از جمله قابلیت های این اختراع است.

وی گفت: استفاده از این نوع سقف برای کشورهای زلزله خیز حائز اهمیت و ضروری است، همچنین در مواقع بحران (زلزله، سیل، جنگ و …) می توان در کوتاه ترین زمان ممکن ساختمان جدید احداث کرد.