حبیب یوسف زاده، نویسنده و مترجم، گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محور آموزش‌های غیر رسمی است که کودکان و نوجوانان را در معرض زیبایی‌ها قرار می‌دهد.

آقای یوسف زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مهم‌ترین رسالت هر نظام تربیتی این است که بچه‌ها را در احاطه زیبایی‌ها قرار دهد و این زیبایی‌های پرورشی و ذوقی است که نسل کارآمد را پرورش می‌دهد.

این نویسنده و مترجم کودک و نوجوان درباره جدیدترین کتاب‌های خود گفت: کار کوچکی است که در چند صفحه مرتبط با دفاع مقدس نوشته شده است، یکی از آن‌ها «موشک گمشده باقرآباد» نام دارد که به ماجرای زندگی پیرمردی می‌پردازد که در کار کشاورزی خود درگیر ماجرا‌هایی می‌شود.

حبیب یوسف زاده، تاکنون آثار بسیاری برای کودکان و نوجوانان نوشته است و از نویسندگان پرکار این حوزه به شمار می‌رود.

کتاب‌های نبرد ایرانیان، تنهاتر از کویر، خودت داستان بنویس و کاش خوابت دروغ بود، از جمله آثار پیشین این نویسنده است.