استاندار آذربایجانغربی بر مدیریت بازار در آستانه شب یلدا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجانغربی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: مدیریت دقیق بازار توزیع و عرضه اقلام اساسی بهمنظور تأمین نیاز شهروندان و دسترسی آسان اقشار مختلف مردم در آستانه شب یلدا ضروری است.
رضا رحمانی، با بیان اینکه همه دستگاهها باید در قبال شرایط موجود مسئولیتپذیر باشند، افزود: با توجه به نزدیک شدن شب یلدا، تأمین بهموقع نیاز مردم ضروری بوده و باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان بدون مشکل بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.
رحمانی، همچنین با تأکید بر اینکه نمایندگان واحدهای تولیدی باید در مدیریت صحیح بازار نقش فعالتری ایفا کنند، تصریح کرد:آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای مناسب، نهتنها قادر است نیازهای خود در حوزه اقلام اساسی را تأمین کند، بلکه میتواند در تأمین این اقلام برای سایر استانها نیز نقشآفرین باشد.
وی، با اشاره به فرارسیدن شب یلدا افزود: اقلام مورد نیاز باید بهموقع تأمین و وارد استان شده و در بازار توزیع شود تا مردم با کمبود یا افزایش قیمت مواجه نشوند.
رحمانی، همچنین با بیان اینکه برخی از شهروندان توان خرید کافی ندارند، اضافه کرد: مدیریت صحیح بازار میتواند نقش مؤثری در حمایت از این اقشار داشته باشد.
استاندارآذربایجانغربی افزود: آذربایجانغربی باید بهعنوان مبدأ ارسال اقلام اساسی مطرح شود و ضمن رفع نیازهای داخلی، به استانهای دیگر نیز کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی هم در این جلسه با بیان اینکه تولید مرغ در استان بیش از نیاز مصرفی است، گفت: نیاز استان روزانه حدود ۲۸۰ تن مرغ است، در حالی که میزان تولید به ۳۰۰ تن رسیده است.
محمدرضا اصغری افزود: برخی از مرغفروشیها بهصورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده بودندکه برخورد با این موارد در دستور کار قرار دارد، زیرا رعایت حقوق مصرفکنندگان برای ما اولویت دارد.
اصغری اظهارکرد: همچنین ۱۰ هزار تن مرغ منجمد هفته آینده از ترکیه وارد خواهد شد و با توجه به افزایش قیمت نهادههای دامی قصد دستکاری قیمتها وجود ندارد، اما انتظار میرود قیمتهای مصوب رعایت شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی هم در این جلسه گفت: هرچه میزان عرضه بیشتر باشد، بهطور طبیعی تقاضا و فشار بر بازار کاهش مییابد.
سخاوت خیرخواه افزود: در صورت مشاهده خرید و فروش بالاتر از نرخ مصوب، بازرسیها و نظارتها تشدید میشود.