فعالان صنعتی و تولیدی استان زنجان تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند برای شرکت در فرایند ارزیابی و انتخاب برند برتر ملی نام نویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ متقاضیان شرکت در فرایند ارزیابی و انتخاب برند برتر ملی تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند از طریق سایتvizhandaward.ir اقدام کنند.
همچنین، ضوابط جدید قیمتگذاری کالاهای تولید داخل و وارداتی و نحوه استفاده از ضرایب عمدهفروشی، خردهفروشی و پخش کال در پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی cppo.ir بارگذاری شده و فعالان صنفی میتوانند از آن بهرهمند شوند.
این اقدامات در راستای شفافسازی بازار، حمایت از تولیدکنندگان و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان انجام شده است.