به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تربت حیدریه گفت: با توجه به برودت هوا و کولاک شدید در محدوده رباط سفید تا زمان مساعد شدن شرایط، امکان تردد در این محور میسر نیست.

علی اصغر کرباسی با بیان اینکه از دیروز نیروهای راهداری و پلیس‌ راه در برف و کولاک مشغول فعالیت هستند، افزود: هم اکنون سطح این محور لغزنده است و تردد با سختی انجام می شود.

وی با اشاره به کندی تردد در گردنه خماری باکندی گفت: رعایت نکردن سرعت مطمئنه باعث سر خوردن و خروج بعضی از وسایل نقلیه از جاده می‌ شود که رانندگان باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند شهروندان نیز از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

"