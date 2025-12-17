پخش زنده
شهردار مهریز: در صورت تداوم روند تخریب باغهای مهریز، آینده این باغشهر با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی با اشاره به ثبت مهریز به عنوان باغشهر تاریخی استان یزد در فهرست آثار ملی کشور گفت: ثبت ملی باغشهر مهریز نشان دهنده اهمیت بالای این میراث طبیعی و تاریخی بوده و حفظ آن نیازمند همکاری همزمان مسئولان و شهروندان است.
وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در باغات افزود: هرگونه ساخت و ساز در باغات منوط به اخذ مجوز رسمی از شهرداری است و طبق مقررات، ساخت و ساز بیش از ۱۰ درصد در باغات مجاز نیست. همچنین باغهای تفکیک شده زیر ۵۰۰ متر مربع به هیچوجه امکان ساخت و ساز ندارند.
شهردار مهریز یکی از مهمترین چالشهای موجود را بی توجهی برخی مالکان به باغات دانست و تصریح کرد: رها شدن باغها و عدم رسیدگی، زمینه ساز تغییر کاربری و تخریب تدریجی آنها شده است که این موضوع خسارتهای جبران ناپذیری به فضای سبز شهری وارد میکند.
زارع بیدکی با اشاره به تفکیک و ارث بری باغات به عنوان چالش دیگر خاطرنشان کرد: در برخی موارد، باغات به صورت ارثی به قطعات کوچک تقسیم میشوند و مالکان بدون آگاهی از قوانین اقدام به ساخت وساز میکنند، در حالی که این اقدامات غیرمجاز بوده و اغلب پروندهها به کمیسیون ماده صد ارجاع و منجر به صدور حکم تخریب میشود که ضرر و زیان زیادی برای مالکان به همراه دارد.
وی از تشدید نظارتهای شهرداری خبر داد و گفت: در صورت مشاهده تخلف، اخطار قانونی صادر میشود و در صورت عدم رعایت، توقف عملیات، مهروموم و حتی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در دستور کار قرار دارد.
شهردار مهریز با هشدار نسبت به ادامه این روند اظهار داشت: اگر روند تخریب باغات متوقف نشود، در آینده نه چندان دور چیزی به نام باغشهر مهریز باقی نخواهد ماند و این موضوع علاوه بر آسیبهای زیست محیطی، جایگاه گردشگری این شهر را نیز با مشکل مواجه میکند.