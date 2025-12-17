به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا زارع بیدکی با اشاره به ثبت مهریز به عنوان باغشهر تاریخی استان یزد در فهرست آثار ملی کشور گفت: ثبت ملی باغشهر مهریز نشان دهنده اهمیت بالای این میراث طبیعی و تاریخی بوده و حفظ آن نیازمند همکاری همزمان مسئولان و شهروندان است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در باغات افزود: هرگونه ساخت و ساز در باغات منوط به اخذ مجوز رسمی از شهرداری است و طبق مقررات، ساخت و ساز بیش از ۱۰ درصد در باغات مجاز نیست. همچنین باغ‌های تفکیک شده زیر ۵۰۰ متر مربع به هیچوجه امکان ساخت و ساز ندارند.

شهردار مهریز یکی از مهمترین چالش‌های موجود را بی توجهی برخی مالکان به باغات دانست و تصریح کرد: رها شدن باغ‌ها و عدم رسیدگی، زمینه ساز تغییر کاربری و تخریب تدریجی آنها شده است که این موضوع خسارت‌های جبران ناپذیری به فضای سبز شهری وارد می‌کند.

زارع بیدکی با اشاره به تفکیک و ارث بری باغات به عنوان چالش دیگر خاطرنشان کرد: در برخی موارد، باغات به صورت ارثی به قطعات کوچک تقسیم می‌شوند و مالکان بدون آگاهی از قوانین اقدام به ساخت وساز می‌کنند، در حالی که این اقدامات غیرمجاز بوده و اغلب پرونده‌ها به کمیسیون ماده صد ارجاع و منجر به صدور حکم تخریب می‌شود که ضرر و زیان زیادی برای مالکان به همراه دارد.

وی از تشدید نظارت‌های شهرداری خبر داد و گفت: در صورت مشاهده تخلف، اخطار قانونی صادر می‌شود و در صورت عدم رعایت، توقف عملیات، مهروموم و حتی تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در دستور کار قرار دارد.

شهردار مهریز با هشدار نسبت به ادامه این روند اظهار داشت: اگر روند تخریب باغات متوقف نشود، در آینده نه چندان دور چیزی به نام باغشهر مهریز باقی نخواهد ماند و این موضوع علاوه بر آسیب‌های زیست محیطی، جایگاه گردشگری این شهر را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: درخواست شده تا آرای بازدارنده‌ای نسبت به قطع درختان در شهرداری‌ها اعمال شود و بر این اساس شاهد فعال‌تر شدن واحد اجرایی مهریز هستیم.

دهقانی افزود: از مردم می‌خواهیم قطع درختان و ساخت و ساز در باغ‌ها را گزارش کنند تا بازرسان با این پدیده برخورد کنند.

وی ادامه داد: حفظ باغ‌ها و پیشگیری از ساخت و ساز مورد توجه قضات قرار دارد و ان شاء الله با همت شهرداری و شورای شهر مهریز شاهد کمترین تخریب در باغات باشیم.