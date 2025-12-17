به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نمایشگاه عرضه محصولات خانگی و محلی شهرستان جعفرآباد با ۴۵ غرفه از محصولات باغی، دامی و صنایع دستی با هدف تأمین مایحتاج شب یلدا در مجتمع شهر بانو تا ٣٠ آذر از ساعت ١۵ تا ٢١ برپاست در معرض دید و خرید عموم قرار گرفته است.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارتی استانداری قم در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، بر ضرورت تسهیل فرآیند صدور مجوز برای تولیدکنندگان متقاضی تأکید کرد و گفت: برپایی نمایشگاه‌ها و واگذاری غرفه‌ها به تولیدکنندگان، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده برای محصولات و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

حسین محمودی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، به‌ویژه فرصت‌های زیارتی استان قم و مناسبت‌هایی همچون ایام نیمه شعبان، برای معرفی و توسعه بازار محصولات تولیدی شهرستان جعفرآباد تأکید کرد.