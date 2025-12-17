شهروند خبرنگار | گزارشهایی از آوج تا تاکستان؛ از کوههای برفی تا جادههای روستایی
برف آوج و جادههای خطرناک تاکستان سوژههای اصلی «شهروند خبرنگار» این هفته بودند؛ ابهام در قیمتگذاری محلی نیز از دیگر گلایهها بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یکی از بینندگان تصاویری دیدنی از کوه برفی آوج ارسال کرده است. این تصاویر از سه نمای روستاهای حرایین، شهیدآباد و آوج گرفته شده و جلوهای زمستانی و آرام از دامنههای جنوبی قزوین را به تصویر میکشد.
انتقاد شهروندان از ابهام در قیمتگذاری فروشندگان محلی
گلایه شهروندی از قیمتگذاری نامشخص در بازارهای سیار است.
در یکی از تصاویر ارسالی، عدد نوشتهشده روی تابلو فروشنده بهقدری ناهنجار بود که تشخیص قیمت واقعی را دشوار میکرد.
این گزارش طنزآمیز اما انتقادی، توجه مردم به فضای بصری بازارها و لزوم رعایت شفافیت در اطلاعرسانی قیمتها را یادآوری میکند.
نگاهی به وضعیت راههای روستایی و گفتوگو با مسئولان راهداری
در ادامهی بسته، تصاویری از مسیرهای ویار به سپرده و جهانآباد تا قنبرآباد تاکستان پخش شد که توسط شهروندان ضبط شده بود.
در این تصاویر، مشکلات جادههای روستایی، فرسودگی آسفالت و خطرات موجود در پیچهای مرتفع دیده میشد.
برای بررسی موضوع، حسینعلی، سرپرست راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان، توضیح داد:«مسیر هیر از شهر میان به طول ۱۵ کیلومتر سالهای گذشته زیرسازی و بخشی از آن آسفالت شده، اما در دو سال اخیر اعتبار مصوب برای تکمیل کار نداشتیم. مسیر ویار به سپرده نیز برآورد شده و مناقصه در حال برگزاری است.»
او اضافه کرد: «در محور جهانآباد–قنبرآباد نیز بخشهایی روکش شد، اما عبور مداوم کامیونهای حمل بار معدن باعث تخریب سطح جاده شده. تفاهمنامهای با معادن امضا کردیم تا بخش زیرسازی توسط آنها انجام شود و پس از تأیید فنی، آسفالت را ما تکمیل کنیم.»