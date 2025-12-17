به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان از انجام اقدامات پیشگیرانه در شهرستان‌های مختلف استان برای مقابله با سیلاب احتمالی خبر داد و بر آمادگی کامل واحدهای اجرایی تأکید کرد.

مدیرعامل این شرکت، با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های شدید در استان، گفت: به منظور کاهش خطر سیلاب و حفظ ایمنی شهروندان، واحدهای ستادی و اجرایی شرکت اقدامات پیشگیرانه‌ای را در شهرستان‌های مختلف آغاز کرده‌اند.

‌علیدادی سلیمانی تصریح کرد: در شهرستان شهربابک، امور منابع آب اقدام به لایروبی و ساماندهی رودخانه آبدر در مورخ ۲۴ آذرماه نمود تا ظرفیت جریان آب در مواقع بارندگی افزایش یابد.

‌وی افزود: در شهرستان جیرفت، لایروبی و احداث دیواره در رودخانه‌های دشت کوچ و زاویه بخش مرکزی ادامه دارد تا از خطر سیلاب جلوگیری شود.

‌علیدادی سلیمانی ادامه داد: در شهرستان نرماشیر نیز روز دوشنبه ۲۴ آذرماه رفع تصرف از رودخانه ده وسط و عزیزآباد به میزان یک هکتار با همکاری بخشداری انجام شد تا جریان طبیعی رودخانه حفظ و آمادگی برای سیلاب‌های احتمالی افزایش یابد.

‌وی با تأکید بر ادامه اقدامات پیشگیرانه گفت: شرکت آب منطقه‌ای کرمان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ستادی و اجرایی خود، آمادگی کامل برای مقابله با سیلاب‌ها دارد و تمامی تلاش خود را برای کاهش خسارات احتمالی به کار خواهد گرفت.