مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام صریح حضرت امام خمینی (ره) درباره مأموریت بنیاد مستضعفان گفت: امام (ره) تأکید داشتند زمینهای گستردهای که از خاندان پهلوی به بنیاد مستضعفان منتقل شده باید برای حل معضل مسکن در اختیار مردم قرار گیرد، اما بررسیها نشان میدهد این مأموریت بهطور جدی اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد بنیاد مستضعفان در حوزه تأمین زمین برای مسکن، اظهار داشت: حضرت امام(ره) در پیام حساب ۱۰۰ و همچنین در پیام تأسیس بنیاد مستضعفان، بهصراحت دو مأموریت اصلی این بنیاد را حل معضل مسکن و اشتغال محرومان عنوان کردهاند.
ابوالفضل نوروزی افزود: بنیاد مستضعفان از ابتدای انقلاب تاکنون مالک زمینهای وسیعی بوده که از خاندان پهلوی به این مجموعه منتقل شده است، اما باید بررسی شود چه میزان از این اراضی در اختیار طرحهای ملی مسکن، بهویژه نهضت ملی مسکن، قرار گرفته است.
مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تجربه خود در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در طول حدود سه سالی که در این وزارتخانه مسئولیت داشتیم، بارها با استناد به پیامهای صریح امام(ره) موضوع واگذاری زمینهای بنیاد مستضعفان را پیگیری کردیم، اما علیرغم تأکیدات مکرر، همکاری مؤثری در این زمینه صورت نگرفت.
ابوالفضل نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به بحران مسکن و نیاز جدی مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، بنیاد مستضعفان باید به مأموریت اصلی و فلسفه وجودی خود بازگردد و نقش مؤثرتری در حل مشکل مسکن ایفا کند.