به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان علیرضا ابراهیمی گفت: این پروژه‌ها از شهریور امسال با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آغاز شده و تفاهم احداث این 22 هزار واحد با سرعت در حال اجراست .

، علیرضا ابراهیمی صبح امروز در نشست هم اندیشی ساخت واحدهای مسکونی کارگری که به صورت وبیناری با رؤسای ادارات کار استان برگزار شد ، ضمن تأکید بر پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر استان گفت: ورود شرکت‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ استان به این پروژه یکی از نقاط قوت طرح مسکن کارگری محسوب می شود و از رؤسای ادارات شهرستانی انتظار می رود تمام تلاش خود را در راستای ایجاد بستر ورود صنایع به نهضت مسکن کارگری در قالب فراهم نمودن زمین و سرمایه گذاری به کار گیرند .

در این جلسه رؤسای ادارات کار شهرستانهای تابعه نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند .