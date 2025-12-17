به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شبستان عظیم حضرت فاطمه زهرا (س) در جوار حرم حضرت علی (ع) با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری، افتتاح و آماده بهره‌برداری رسمی برای زائرین شد. این پروژه که با کمک‌های مردمی، به‌ویژه اهالی استان قزوین، ساخته شده، بزرگترین صحن زیارتی با ۲۰۰ هزار متر مربع زیربنا است و نقش حیاتی در اسکان زائران اربعین ایفا خواهد کرد.

طاهرخانی، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین، که در مراسم افتتاح در نجف حضور داشت، اعلام کرد که مراسم افتتاحیه امشب با حضور مسئولین کشوری و با میزبانی حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین گلپایگانی، مسئول دفتر مقام معظم رهبری، در حال برگزاری است.

وی با تأکید بر نقش مردم استان قزوین، اشاره کرد که این صحن هدیه‌ای از شهدای مدافع حرم، به‌ویژه شهید قاسم سلیمانی بوده و سهم مشارکت مردم قزوین در ساخت آن به خوبی تأمین شده است.

این شبستان بر روی زمینی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع و با ۲۰۰ هزار متر مربع زیربنا در چهار طبقه زیارتی و شش طبقه غیرزیارتی احداث شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم استان در ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی نیز همانند گذشته، کمک‌های خود را ادامه دهند تا آن پروژه نیز برای استفاده زائران اربعین آماده شود.