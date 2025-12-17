پخش زنده
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام گفت: این هنر دیرینه، علاوه بر انتقال ارزشهای فرهنگی؛ بستری برای رشد خلاقیت، همدلی و مهارتهای ارتباطی در نسل آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ابوالحسن مهدوی در آیین پایانی بیستوهفتمین جشنواره قصهگویی کودکان و نوجوانان استان ایلام اظهار کرد: توانایی برقراری ارتباط اثرگذار با دیگران، یکی از پایههای اصلی رشد اجتماعی است و قصهگویی نقشی کلیدی در آموزش این مهارتها دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام نیز در این آیین، با تاکید بر نقش سازنده کتاب در تربیت نسل نو گفت: فرهنگ کتابخوانی و قصهگویی، بستر رشد شناختی، عاطفی و اخلاقی کودکان و تضمینکننده آیندهای روشن برای جامعه است.
سرهنگ بهزاد بسطامی افزود: داستانها با تقویت تخیل، مهارتهای شناختی، استدلال و تحلیل، نقشی مهم در رشد ذهنی کودکان دارند و شنیدن قصهها سبب گسترش مهارتهای زبانی، افزایش دایره واژگان و بهبود قدرت بیان میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام نیز در این آیین گفت: بیستوهفتمین جشنواره قصهگویی با شعار «جهان ما با قصه کودکان» و با هدف آفرینش فضایی شاد و الهامبخش برای علاقهمندان به روایتگری برگزار شد.
فاطمه رستگار اظهار کرد: این رویداد فرصتی کمنظیر برای گسترش فرهنگ قصهگویی بود و شرکتکنندگان با اشتیاق و خلاقیت، تجربههای ارزشمند خود را به اشتراک گذاشتند و کوشیدند مفاهیم تربیتی را به شکلی اثرگذار به مخاطبان منتقل کنند.
وی افزود: این جشنواره با ایجاد بستری مناسب برای تبادل اندیشهها و تجربهها، زمینه تولید دانش جدید در حوزه قصه و روایتگری را فراهم میکند و میتواند به غنای هرچه بیشتر این هنر اصیل کمک کند.