\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u06f8\u06f6 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n