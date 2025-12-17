پخش زنده
امروز: -
در جشنوارهای با حضور جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، از ۷۵ پایگاه مقاومت بسیج در استان به عنوان پایگاههای نمونه تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) استان، در پنجمین رویداد ارائه دستاوردهای برترین پایگاههای مقاومت بسیج استان خوزستان با تبریک به برگزیدگان، اهداف این جشنواره را تشریح کرد.
او با اشاره به ارزیابی عملکرد پایگاههای بسیج پس از هفته بسیج، گفت: پایگاههایی که دارای عملکرد قلهای و حرکت رو به رشد و تعالی در راستای سند بالادستی بسیج بودهاند، توسط ارزیابان به صورت میدانی و با نظرسنجی از مردم محلات مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.
جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با بیان اینکه از بین بیش از ۲۰۰۰ پایگاه مقاومت در سطح استان، ۷۵ پایگاه به عنوان «پایگاه اسوه و نمونه» شناسایی و معرفی شدند، اضافه کرد: در این جشنواره، فرماندهان این پایگاهها با برپایی غرفه، دستاوردها و تجربیات خود در عرصههای مختلف از جمله فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، دفاعی-امنیتی، امداد و نجات و اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند.
سردار فلاحی افزود: تجربیات ارزشمند این پایگاههای نمونه، احصا و در زمانهای لازم مورد استفاده قرار میگیرد تا با انتقال این تجربیات به سایر پایگاهها، شاهد سرریز این برکات و موفقیتها در سطح همه پایگاههای مقاومت بسیج استان باشیم.