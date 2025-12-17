به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم با هدف قدردانی از تلاشگران حوزه حفاظت از خاک و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برگزار و بر نقش اثرگذار آگاهی‌بخشی عمومی در صیانت از منابع پایه تأکید شد.

در این آیین، اهمیت خاک به‌عنوان سرمایه‌ای راهبردی برای امنیت غذایی، توسعه پایدار و سلامت جوامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفت.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان مسابقه نقاشی نیز تجلیل شد.