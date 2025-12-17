پخش زنده
همزمان با گرامیداشت روز جهانی خاک با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم»، در مراسمی خادمان خاک آذربایجان شرقی معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم با هدف قدردانی از تلاشگران حوزه حفاظت از خاک و فعالان عرصه اطلاعرسانی و فرهنگسازی برگزار و بر نقش اثرگذار آگاهیبخشی عمومی در صیانت از منابع پایه تأکید شد.
در این آیین، اهمیت خاک بهعنوان سرمایهای راهبردی برای امنیت غذایی، توسعه پایدار و سلامت جوامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفت.
همچنین در این مراسم از برگزیدگان مسابقه نقاشی نیز تجلیل شد.