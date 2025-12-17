خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام نورالدین رحیمی عضو موظف هیئت‌مدیره منطقه آزاد تجاری مهران، دیشب با حضور در استودیوی پخش خبر؛ از اولویت‌ها و برنامه‌های پیش‌ِرو برای فعال‌سازی ظرفیت‌های این منطقه و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران خبرداد. به گزارشنورالدین رحیمی عضو موظف هیئت‌مدیره منطقه آزاد تجاری مهران، دیشب با حضور در استودیوی پخش خبر؛ از اولویت‌ها و برنامه‌های پیش‌ِرو برای فعال‌سازی ظرفیت‌های این منطقه و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران خبرداد.

منطقه آزاد مهران یکی از هفت منطقه آزاد جدیدی است که در ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در سال ۱۴۰۱ تاسیس آن به تصویب هیئت دولت رسید و با انتصاب مدیر اجرایی آن رسما شروع به کار کرد.

اساسنامه منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران درجلسه هیئت وزیران به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ و ۲۲ آبان ۱۴۰۱ تصویب شد.