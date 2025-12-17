ملی پوش اسنوکر ایران در مرحله یک شانزدهم پایانی رقابت‌های آزاد اسکاتلند نتیجه را برابر حریف سرشناس انگلیسی خود واگذار کرد و از صعود به دور بعد بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند (Scottish Open) ۲۰۲۵ که یکی از رویداد‌های رنکینگ اصلی تور اسنوکر جهانی (WST) محسوب می‌شود از تاریخ ۲۱ – ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ – ۲۴ آذر ۱۴۰۴) به میزبانی کشور اسکاتلند و در شهر ادینبرگ در مرکز ورزشی Meadowbank و از دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با حضور ۶۴ بازیکن راه یافته به مرحله اصلی آغاز شد.

حسین وفایی از ساعت۱۷ امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در مرحله یک شانزدهم رقابت‌ها مقابل مارک سلبی حریف سرشناس و آماده خود از انگلستان قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۴ بر صفر نتیجه را به حریف واگذار کرد.

حسین وفایی در نخستین گام از ساعت ۱۶:۳۰ روز گذشته سه شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴) به مصاف دیوید گریس از انگلیس رفت و موفق شد حریف خود را ۴ بر ۲ از پیش روی بردارد.

امیر سرخوش دیگر نماینده کشورمان، اما روز گرشته در دیداری جذاب و نفس گیر در مقابل مدافع عنوان قهرمانی لی پیفان از چین نتیجه را ۴ بر ۳ واگذار کرد و از رسیدن به دور بعدی مسابقات بازماند.

لی پیفان چینی مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات در سال ۲۰۲۴ است که با کسب پیروزی در دیدار نهایی در مقابل هم وطن خود وو ییزه با نتیجه ۵ بر ۹ عنوان قهرمانی این مسابقات در سال ۲۰۲۴ را از آن خود کرد. ⁩