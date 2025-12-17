به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سایبری حنظله در اطلاعیه اعلام کرد: نفتالی بنت به‌طور علنی هرگونه نفوذ را انکار کرده و اصرار دارد که تلفن همراهش هرگز هک نشده است.

اما حقیقت خود گویای همه چیز است. ما، «هکرهای حنظله»، برای اثبات بی‌تردیدِ نادرست بودن ادعاهای او، ۱۹۰۰ گفت‌وگوی را مستقیم از دستگاه او افشا می‌کنیم.

از همه دعوت می‌کنیم گفت‌وگوهای افشاشده را بررسی کنند و خودشان قضاوت کنند چه کسی حقیقت را می‌گوید.