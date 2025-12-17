به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان تلاش برای احداث نیروگاه‌های بادی در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان ادامه دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، نسبت به عدم پیگیری برخی سرمایه‌گذاران هشدار داد و تأکید کرد: نیروگاه‌هایی که نتوانند تا پیک مصرف سال آینده به مرحله بهره‌برداری برسند، مشمول لغو مجوز خواهند شد

، سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی در جلسه بررسی وضعیت نیروگاه‌های استان گفت :مهلت تعیین‌شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست؛ مجوزهای صادره لغو و به متقاضیان دیگر واگذار خواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مطابق برنامه زمان‌بندی عمل کنند؛ در غیر این صورت، مجوز پروژه‌ها لغو شده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار خواهد شد

تأکید استاندار، بر ضرورت حفظ رتبه برتر استان در حوزه