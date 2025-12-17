به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، دومین همایش زکات شهرستان با حضور حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه. فرماندار و جمعی ازمسئولان، کشاورزان، خیرین وهمچنین حجت الاسلام اژدری رییس اداره اجرایی زکات استان در محل امامزاده محمدصالح (ع) برگزار شد.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه و رئیس شورای زکات شهرستان ضمن قدردانی از عاملان زکات شهرستان گفتند:پرداخت زکات باعث تزکیه مال، برکت زندگی و ریشه کنی فقر و محرومیت از جامعه می‌شود.

وی همچنین گفت: شهرستان انار پیشتاز در پرداخت زکات میباشدو همچنین اظهار امیدواری کرد با تبلیغ مناسب و اقدامات مؤثر زمینه جذب بیشتر مردم در این کار خیر فراهم شود. زکات شهرستان در زمینه درمان. جهیزیه. کمک‌های معیشتی. خرید دستگاه اکسیژن ساز. فرهنگی. عمران وساخت وساز ودیگر حوزه‌ها هزینه می‌شود