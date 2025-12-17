به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یوسف شیخ‌الملوکی، مدیرکل هواشناسی، اعلام کرد: سامانه بارشی کم‌فشار مدیترانه‌ای که از چند روز گذشته هشدار آن صادر شده بود، هم‌اکنون بخش‌های مختلف کشور را درگیر کرده است.

وی افزود: «این سامانه در دو شاخه وارد کشور شده؛ شاخه نخست بارش‌های قابل توجهی در استان‌های جنوبی از جمله بوشهر، هرمزگان و فارس به همراه داشت و اکنون به سمت خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی حرکت کرده است. شاخه دوم نیز با همراهی هوای سرد و پرفشار از عرض‌های بالاتر وارد کشور شده و انتظار می‌رود بارش‌های برف در استان‌های جنوبی و برخی مناطق شمالی افزایش یابد.»

شیخ‌الملوکی با اشاره به وضعیت استان قزوین گفت: «در سطح شهرستان‌ها هشدار زرد صادر شده اما در ارتفاعات آوش و سیردان هشدار نارنجی برقرار است و پیش‌بینی می‌شود امشب و فردا شب بارش برف در این مناطق رخ دهد.»

وی همچنین یادآور شد : استان قزوین در ششمین سال خشکسالی قرار دارد و پاییز امسال خشک‌ترین پاییز ۵۲ سال اخیر بوده است.

به گفته شیخ‌الملوکی ، «میانگین بارش هفته گذشته تنها ۱۷ میلی‌متر بوده در حالی که میزان نرمال بلندمدت تا این زمان ۸۱ میلی‌متر است؛ یعنی کاهش حدود ۶۴ درصدی بارش‌ها.»

مدیرکل هواشناسی تأکید کرد: «با ورود سامانه اخیر، کاهش بارندگی در سطح کشور از ۸۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده و امید می‌رود در روزهای آینده شاهد بهبود وضعیت بارش‌ها و زمستانی نرمال باشیم.»

بارندگی بی‌سابقه در کیش و هشدار سطح قرمز؛ تغییر اقلیم علت اصلی ناهنجاری‌های بارشی

شیخ‌الملوکی مدیرکل هواشناسی اعلام کرد: «در جزیره کیش طی تنها ۲۱ ساعت، به اندازه دو سال بارندگی رخ داده است؛ رخدادی بی‌سابقه که موجب آبگرفتگی، طغیان رودخانه‌ها و مشکلات متعدد شده است. این پدیده نشان‌دهنده پیامدهای تغییر اقلیم است که شدت و مدت رخدادهای حدی را افزایش داده و الگوهای بارشی را دگرگون کرده است.»

مدیرکل هواشناسی استان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در سال‌های اخیر، با وجود عبور سامانه‌های بارشی از منطقه، قزوین از بارش مؤثر بی‌نصیب مانده است گفت: این پدیده ناشی از تغییر اقلیم است. کشور ما در کمربند خشک قرار دارد و تغییرات اقلیمی اثرات متفاوتی بر عرض‌های جغرافیایی مختلف می‌گذارد.

شیخ‌الملوکی با اشاره به علت اصلی تغییر اقلیم گفت: «گرمایش زمین و تولید گازهای گلخانه‌ای علت‌العلل این تغییرات است. اگر کشورها طبق پروتکل‌های بین‌المللی تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند، می‌توان سرعت تغییر اقلیم را مهار کرد و امید داشت طبیعت به شرایط پیشین بازگردد. حتی افزایش یک درجه دمای زمین اثرات تصاعدی و چندبرابری بر رخدادهای طبیعی دارد.»

او همچنین درباره مقایسه بارش‌ها در منطقه اظهار کرد: «در حالی که کوهستان‌های ترکیه سفیدپوش شده بودند، ایران با گسست زنجیره بارشی مواجه شد. اکنون سامانه‌ای که جنوب کشور را دربر گرفته در برخی نقاط تا ۳۰۰ میلی‌متر بارندگی ایجاد کرده است؛ رقمی بسیار بالا که در آمار ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته در کیش سابقه نداشته است.»

مدیرکل هواشناسی درباره موضوع بارورسازی ابرها گفت: «این روش پشتوانه علمی و بین‌المللی ندارد و نمی‌توان آن را به عنوان راهکار جدی برای مدیریت بارش‌ها در نظر گرفت.»