به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، احمد کمالی فرماندار شهرستان رابر گفت: بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران، از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ در محور مواصلاتی بزنجان به رابر و پل هنزا جلوگیری میشود.
فرماندار شهرستان رابر اظهار داشت: اختلال در عبور و مرور که ساعتی پیش در این محور رخ داده بود، بهخاطر بیاحتیاطی دو کامیون ایجاد شده بود که هماکنون رفع شده است.