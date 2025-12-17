فرماندار شهرستان رابر گفت: بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران، از تردد خودرو‌های فاقد زنجیر چرخ در محور مواصلاتی بزنجان به رابر و پل هنزا جلوگیری می‌شود.

فرماندار شهرستان رابر اظهار داشت: اختلال در عبور و مرور که ساعتی پیش در این محور رخ داده بود، به‌خاطر بی‌احتیاطی دو کامیون ایجاد شده بود که هم‌اکنون رفع شده است.