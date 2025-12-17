جمعی از پاسداران و مسئولین شهرستان؛ با شهروند خبرنگار کوهبنانی که در حادثه تصادف در محور کوهبنان- خرمدشت دچار مصدومیت شده بود، عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان امام جمعه، فرمانده، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج، جمعی از پاسداران و مسئولین شهرستان؛ با شهروند خبرنگار کوهبنانی که در حادثه تصادف در محور کوهبنان- خرمدشت دچار مصدومیت شده بود، عیادت کردند.

در این دیدار حاضرین ضمن اطلاع از روند درمان شهروند خبرنگار از تلاش های کادر درمان بیمارستان افضل الدین شهرستان و اورژانس ۱۱۵ قدردانی و از خانواده این خبرنگار هم دلجویی کردند.

وی در ۱۸ آذرماه، حین رفتن به محل کار خود در جاده کوهبنان به خرمدشت در حادثه واژگونی خودرو مصدوم شد.