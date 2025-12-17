پخش زنده
جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با محوریت بررسی نقشه مهندسی فرهنگی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان در این نشست نهاد شورای فرهنگ عمومی را یکی از گستردهترین نهادهایی دانست که در استانها و شهرها فعال است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل افزود: تقریبا همه مراکز دینی، پژوهشی و آموزشی درگیر این شورا هستند و برای اینکه بدانیم عملکرد این شورا چقدر میتواند موثر باشد نیازمند بررسی است و استان ما جزو استانهای نخست در موضوع شورای فرهنگ عمومی است و برش استانی خود را مصوب کرده است.
وی ادامه داد: این نهاد نیازمند هم افزایی و هماهنگی بسیاری از دستگاهها است چرا که جایگاه این شورا به نحوی است که میتواند موقعیت خاص خود را در سطح استانها پیدا کند.
امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه استان ما با تنوع فرهنگی مختلف در بسیاری از زمینهها به ویژه در به وجود آمدن انقلاب و صیانت و پاسداری از نظام اسلامی موفق عمل کرده است گفت: ما نیازمند حفظ سنتهای ارزشمند آذریها هستیم علاقه مندی به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و امامین انقلاب از خصوصیات بارز آذربایجانیها است لذا نیازمندیم با تلاش خودمان و تسهیل گری دولت این سنتهای موجود در استان را با همان درخشش سابق علمی و انقلابی و اخلاقی حفظ کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید یار و مددکار دولت و خدمتگزاران فرهنگی کشور باشد گفت: ما برای حل موضوعات مختلف جامعه به ویژه دانشگاه، آموزش وپرورش و بهداشت و درمان با هم افزایی و هماهنگی اقدامات موثری میکنیم.
وی با بیان اینکه خیلی از مسائل تدبیر و تصمیم گیری میخواهد و گاها نیازی به بودجه ندارد افزود: تصمیمی که در حوزه فرهنگی گرفته میشود باید در شان استان باشد چرا که ملت بزرگ این خطه در انقلاب اسلامی و قیامهای مختلف انقلاب و پیروی از فتواهای مراجع عالیقدر و جریان مشروطه، قدرت و جسارت خود را در مقابل استکبار و استبداد نشان دادهاند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تصریح کرد: به فرمایش مقام معظم رهبری ایمان، غیرت دینی، پیشتازی و الگوسازی چهار ویژگی اصلی مردم استان آذربایجان است و اینها مردمی ولایتمدار و انقلابی هستند.
حجت الاسلام والمسلمین خسرو پناه با بیان اینکه تبریز باید کانون دانشهای مربوط به چرم باشد و ایجاد دانشگاه چرم در این استان نیز بسیار ضرورت دارد گفت: این سرزمین با میراث غنی و متفکرانی که داشته و دارد نباید برش استانی را سطحی دید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور افزود: الگوی محله محوری در موضوع مشکلات یکی از ماموریتهای رئیس جمهور است و به عنوان یک بحث فناوری نرم با محوریت مدارس انجام میشود به عنوان مثال در یک سال گذشته بیش از هزار مدرسه با کمک مردم و خیران بدون اعتبار دولتی ساخته شد.