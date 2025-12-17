پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با تأکید براینکه غیرت هنرمندان در دفاع مقدس ۱۲ روزه هرگز فراموش نمیشود، گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، هنرمندان ما با نگاههای اعتقادی، انقلابی و ملی، نقش مهمی در ایجاد وحدت و شکلگیری اتحاد مقدس ایفا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسین معروفی» در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم کوتاه بسیج با تأکید بر جایگاه بیبدیل هنر سینما در تربیت فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار داشت: سینما نه سرگرمی، بلکه مدرسهای اثرگذار برای جهتدهی، تربیت و تقویت انگیزههای ملت ایران است.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره گفت: هنر سینما چه در قاب تلویزیون و چه در پرده سینما، هنری برتر است که مردم با آن زندگی میکنند. ما طی ۴۷ سال پس از انقلاب، آثار جهتدهی و تربیتی هنر هنرمندان را در عرصههای مختلف دیدهایم و هنرمندان همواره از قشرهای مؤثر انقلاب بودهاند.
سردار معروفی با بیان اینکه آثار هنری هرگز برای ما صرفاً جنبه سرگرمی نداشته است، افزود: کار بزرگ هنرمندان برای ما درس بوده و هست. شاید هنرمندان ما را نشناسند، اما ما آنها را بهخوبی میشناسیم؛ چراکه در ذهن، قلب، شجاعت و رفتار ما اثرگذار بودهاند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به علاقه شخصی خود به سینمای ایران گفت: بدون اغراق، علاقهمند سریالها و فیلمهای ایرانی هستم و برخی آثار را چندین بار میبینم، چراکه این آثار از نظر اعتقادی، ملی و انقلابی بسیار اهمیت دارند.
سردار معروفی با یادآوری خاطراتی از دوران دفاع مقدس ادامه داد: از هشت سال جنگ، هفت سال را در جبهه گذراندم و یکی از مکانهایی که هنگام حضور در اهواز به آن مراجعه میکردم، سینما بود. نخستین فیلمی که دیدم «سفیر» بود. همچنین فیلم «موقعیت مهدی» را بهصورت خصوصی تماشا کردم و پس از آن در شهرهای مختلف اکران شد و آثار تربیتی آن را بهوضوح مشاهده کردیم.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین افزود: شخصیت مالکاشتر را در کتابها خوانده بودم، اما حقیقت این شخصیت را با هنرنمایی داریوش ارجمند درک کردم. هنر انسان را به حرکت وامیدارد، او را مجذوب میکند و ذهنش را برای پیشرفت پویا میسازد.
سردار معروفی با اشاره به برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بسیج گفت: غیرت هنرمندان در دفاع مقدس ۱۲ روزه هرگز فراموش نمیشود. هنرمندان ما با نگاههای اعتقادی، انقلابی و ملی، نقش مهمی در ایجاد وحدت و شکلگیری اتحاد مقدس ایفا کردند و با نمایشهای خیابانی خودجوش و تشویق مردم به حمایت از وطن، تأثیرگذار بودند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: نگاه ما به هنرمندان سیاسی، قومی یا مذهبی نیست؛ بلکه نگاهی مبتنی بر دین، اهلبیت (ع) و انسانیت است. در همین راستا دو موضوع را در دستور کار قرار دادهایم؛ نخست شبکهسازی هنرمندان در سطوح شهرستانی و ملی و دوم تجلیل و تفقد از هنرمندان که ریاست این بخش بر عهده داریوش ارجمند خواهد بود.
سردار معروفی تأکید کرد: ما باید دست هنرمند را بگیریم، نه مچ او را. هنرمندان، مداحان، طلاب، اصحاب رسانه و ورزشکاران در اولویت حمایت ما قرار دارند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به هوشمندی ملت ایران گفت: تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و دوران پس از آن نشان داده که مردم ایران هوشمند، تاریخساز و متحد هستند. هرگاه منافع ملی و عزت کشور در خطر باشد، همه قشرها با هر سلیقهای پای کار میآیند.
سردار معروفی افزود: نسخه شفابخش جامعه ما وحدت واقعی است. وحدتی که از عبور از خود و توجه به مردم و خاک کشور شکل میگیرد؛ همانگونه که شهید حاج قاسم سلیمانی عمل میکرد. در سایه وحدت، قدرت شکل میگیرد، امنیت برقرار میشود و آرامش به جامعه بازمیگردد.
در پایان این مراسم، با حضور سردار «علی مقواساز» رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و «زینال خیری» دبیر جشنواره، از خانوادههای معظم شهدای سعید قهاریسعید، میثم رضوانپور و محمدرضا زندی تجلیل شد.
همچنین از هنرمندان برجسته سینما و تلویزیون از جمله آزیتا لاچینی، مهوش وقاری، محمد فیلی، هوشنگ توکلی، جلیل فرجاد و شیوا خسرومهر تجلیل شد.
در ادامه این مراسم، محمد گلریز خواننده سالهای انقلاب اسلامی، قطعاتی اجرا کرد.