به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: به رغم وضعیت آب و هوایی پر باران این روزها، ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی‌های دهه مقاومت، ضمن برقراری امنیت و انضباط ترافیکی، به شهروندان خدمات رسانی می‌کنند.

سرهنگ "نجفی" از شهروندان خواست: همچون همیشه با گزارش هرگونه مورد مشکوک و ارتباط با مرکز ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.