همزمان با جاری شدن رودخانه فصلی هلیل، سپاه رودبار جنوب آتش به اختیار در میدان کمک رسانی به مردم در صحنه وارد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سپاه به شهروندان شهرستان سرباز شهر راسک که در سیل رودخانه فصلی جاده مظفرآباد_کهنوج گرفتاربودند شتافتند.

انگیزه‌ای جز خدمت به مردم ندارند وقتی هدف رضایت خدا و کمک به خلق خدا باشد، حتی درجه ای که بر دوششان نصب شده ملاک عمل قرار نمی گیرد آستین‌های همت‌شان بالا رفته و در سیل، زلزله، بوران و سرما پای کار مردم در میدان عمل به صورت جهادی وارد می‌شوند.

نگاه به رنگ لباسشان که می‌کنیم حکایت از حفاظت امنیت است؛ اما نگاه به خدمات و کارنامه درخشان‌شان که می‌کنیم هر نوع خدمتی را از حضور در جبهه‌های حق علیه باطل تا محرومیت زدایی، آبادانی و اشتغالزایی انجام می‌دهند، خدماتی که کام مردم را شیرین، دلشان را قرص، سقف خانه‌شان را محکم و امیدشان را صد برابر می‌کند.