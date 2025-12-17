به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شهرداری گرگان به عنوان تنها نماینده ایران، در چهارمین دیدار خود از رقابت‌های بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در سالن زنده‌یاد محمود مشحون مجموعه ورزشی آزادی به مصاف الریاضی لبنان رفت و با نتیجه ۸۵ بر ۸۳ نتیجه را واگذار کرد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۶ - ۲۵ / شهرداری گرگان

کوارتر دوم: ۲۲ -۲۲

کوارتر سوم: ۱۹ - ۱۸ / الریاضی لبنان

کوارتر چهارم: ۱۹ - ۱۷ / الریاضی لبنان

پیتر گیریگوریان، میثم میرزایی، مبین شیخی، محمد حسن‌زاده، امیر صدیقی، پدرام فخفوری، کیوان ریاحی، نصرت‌الله یازرلو، جردن همیلتون، پری پتی و امیرحسین یازرلو ۱۲ بازیکن شهرداری گرگان در این دیدار زیر نظر صالح مخدومی به رقابت پرداختند.

تیم شهرداری گرگان در دیدار نخست خود از این رقابت‌ها در بیروت مقابل ساجس لبنان با نتیجه ۹۷ بر ۹۲ موفق به کسب پیروزی شد. دومین دیدار شهرداری گرگان در تهران مقابل آستانه قزاقستان با نتیجه ۹۱ بر ۷۵ به پیروزی رسید. سومین بازی شهرداری گرگان در این رقابت‌ها به دلیل عدم حضور تیم الوحده سوریه در تهران طبق اعلام فیبا با نتیجه ۲۰ بر صفر به نفع شهرداری گرگان به پایان رسید.

برنامه کامل دیدار‌های تیم شهرداری گرگان در سوپر لیگ غرب آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - ۱۷ دی ماه

ساعت ۱۹ به وقت ایران

میزبان: تهران / ایران

شهرداری گرگان - ساجس لبنان

پنج‌شنبه - ۲۵ دی ماه

ساعت ۱۸ به وقت ایران

میزبان: آستانه / قزاقستان

شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان

پنج‌شنبه - ۱۶ بهمن ماه

ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران

میزبان: دمشق / سوریه

شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۹ بهمن ماه

ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

میزبان: بیروت - لبنان

شهرداری گرگان - الریاضی لبنان