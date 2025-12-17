به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقات طب رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به میزبانی معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در بیمارستان صحرایی امام حسین علیه‌السلام (بهداری رزمی جنوب) برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، ۱۲ تیم ۱۶ نفره از مجموعه نیرو‌های سپاه و سپاه‌های استانی بر اساس آمایش سرزمینی شرکت داشتند. ترکیب هر تیم متشکل از ۲ پزشک، ۲ پرستار، ۳ کاردان فوریت‌های پزشکی، ۴ پزشکیار و ۴ نفر متخصص خودامدادی و دگرامدادی بود. بر اساس سناریو‌های تعریف شده، عملیات کامل امداد، از نخستین لحظات حضور در صحنه یک انفجار تا انتقال مصدوم به پست اورژانس، به صورت عملی شبیه‌سازی و اجرا شد.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه با تشریح اهداف این رویداد تأکید کرد: «هدف محوری از برگزاری این مسابقات، ارتقای سطح مهارت‌های عملی و توانمندسازی کارکنان بهداری رزمی در شرایط مشابه واقعیت میدان نبرد است. این رقابت‌ها یک شبیه‌سازی عملیاتی دقیق از صحنه‌های رزم است که امکان سنجش عینی آمادگی نیرو‌ها در مواجهه با بحران را فراهم می‌کند.»

رسول صادق در ادامه افزود: «بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزش‌های پیشین، از دیگر دستاورد‌های این دوره است که بر مبنای آن، برنامه‌ریزی دقیقی برای رفع کاستی‌ها و تقویت نقاط مثبت انجام شد. علاوه بر ایجاد انگیزه و رقابت سازنده، این رویداد بستری مؤثر برای رشد حرفه‌ای و تداوم آموزش‌های تخصصی فراهم کرده است.»

دکتر صادق همچنین به مرحله انتخابی این مسابقات اشاره کرد و گفت: «مرحله گزینش بهداری نیروی زمینی سپاه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز شهید بهشتی مشهد انجام شد و منتخبین آن مرحله، در این رقابت نهایی حضور یافتند.»

بر اساس اعلام معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه، تیم‌های برتر این دوره از مسابقات، برای حضور در رقابت‌های سطح عالی‌تر، به مسابقات طب رزمی ستاد کل نیرو‌های مسلح اعزام خواهند شد.

سعید بینات معاونت سلامت، دفاع زیستی و سلامت سپاه نیز با اشاره به حضور ۲۰۰ نفر از برگزیدگان مرحله انتخابی در این مسابقات اظهار داشت: «در این رقابت‌ها، دانش تخصصی و مهارت‌های عملی شرکت‌کنندگان در حیطه‌های امداد، نجات و طب رزم ارزیابی دقیق شد. تحلیل عملکرد تیم‌ها در حین اجرای سناریوها، زمینه را برای شناسایی زمینه‌های بهبود و ارتقای علمی آنان مهیا کرد.»

وی توضیح داد: «در این شبیه‌سازی، پزشکیاران و امدادگران بلافاصله پس از وقوع حادثه در صحنه حاضر شده و پروتکل‌های خودامدادی و دگرامدادی را به اجرا گذاشتند. در ادامه با ارائه خدمات فوری در محل، موارد تروما را تحت کنترل درآورده و پس از تثبیت وضعیت مصدوم،برای انتقال او با استفاده از سامانه‌های پیشرفته امداد و آمبولانس‌های مجهز به تجهیزات تخصصی اقدام کردند. در مراحل بعدی، تیم‌های پرستاری و پزشکی در پست‌های امداد، اقدامات درمانی لازم را انجام دادند. تمامی مراحل تحت نظر داوران خبره و بر اساس چک‌لیست‌های استاندارد ارزیابی شد.»