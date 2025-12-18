پخش زنده
رانندگان، قهرمانان بینشان جادهها هستند؛ کسانی که حتی در روزهای جنگ ۱۲ روزه، مسیر خدمت را ترک نکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل است. یادی میکنیم از رانندگانی که با همت شبانه روزی خود در جادهها چرخ اقتصاد را به حرکت در میآورند.
رانندگانی که حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با وجود خطر مسیر خدمت را با قوت ادامه دادند.
رانندگان، چرخ اقتصاد جامعه را به حرکت درمیآورند؛ مردانی که بیوقفه در جادهها هستند تا زندگی در شهرها جریان داشته باشد.
کسانی که در جنگ ۱۲ روزه، مسیر را خالی نگذاشتند و بار مسئولیت را به مقصد رساندند
نقش رانندگان، فقط به روزهای عادی محدود نمیشود؛ آنها در روزهای سخت هم پای کارند و مسیر خدمت رو ادامه میدادند.