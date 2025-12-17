به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرگرد شرفی پور، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی با اشاره به اینکه بسیج از بدو تأسیس، کارخود را از مساجد آغاز کرده و شجره طیبه‌ای است که می‌تواند میلیون‌ها جوان مؤمن و انقلابی را به میدان بیاورد، افزود: مساجد باید به کانون‌های پرورش فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند و به تسهیل‌گری و خدمت به مردم پرداخته و نقش مؤثری در تربیت و رفع مشکلات نسل جوان ایفا کنند.

شرفی پور بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان ارکان بسیج، امامان جماعت، و مسئولان محلی نیز تأکید کرد و گفت: مساجد باید به عنوان پایگاه‌های فرهنگی، در خط مقدم توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی قرار گیرند.

وی با اشاره به دست آورد های اجرای این طرح در محلات سیرجان و ظرفیت های موجود در شهرستان افزود؛ با اجرای این طرح ، مساجد به‌عنوان مراکز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و ... در محلات عمل میکنند و در این راستا مجموعه بسیج با همکاری شبکه امامت، آماده دریافت طرح ها و برنامه های فرهنگی واجتماعی همه شهروندان می‌باشند.

حجت الاسلام سعید علیرضایی، مسئول امورمساجدسیرجان نیز با اشاره به فعالیت های مساجد در راستای طرح محله اسلامی و مسائل موجود گفت؛بافعالیت بیشترقرارگاه اسلامی معضلات محلات مرتفع می شود