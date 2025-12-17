پخش زنده
جلسه قرارگاه محله اسلامی مساجد و محلات در حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی(ره) سیرجان با حضور امامان مساجد و فرماندهان پایگاه های بسیج برگزار گردید
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرگرد شرفی پور، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی با اشاره به اینکه بسیج از بدو تأسیس، کارخود را از مساجد آغاز کرده و شجره طیبهای است که میتواند میلیونها جوان مؤمن و انقلابی را به میدان بیاورد، افزود: مساجد باید به کانونهای پرورش فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند و به تسهیلگری و خدمت به مردم پرداخته و نقش مؤثری در تربیت و رفع مشکلات نسل جوان ایفا کنند.
شرفی پور بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان ارکان بسیج، امامان جماعت، و مسئولان محلی نیز تأکید کرد و گفت: مساجد باید به عنوان پایگاههای فرهنگی، در خط مقدم توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی قرار گیرند.
وی با اشاره به دست آورد های اجرای این طرح در محلات سیرجان و ظرفیت های موجود در شهرستان افزود؛ با اجرای این طرح ، مساجد بهعنوان مراکز تصمیمگیری و برنامهریزی برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و ... در محلات عمل میکنند و در این راستا مجموعه بسیج با همکاری شبکه امامت، آماده دریافت طرح ها و برنامه های فرهنگی واجتماعی همه شهروندان میباشند.
حجت الاسلام سعید علیرضایی، مسئول امورمساجدسیرجان نیز با اشاره به فعالیت های مساجد در راستای طرح محله اسلامی و مسائل موجود گفت؛بافعالیت بیشترقرارگاه اسلامی معضلات محلات مرتفع می شود