در راستای برگزاری کنگره ۴۰۰۰ شهید طلبه و روحانی، دیداری صمیمی با خانواده روحانی شهید حجت الاسلام احمد زراعتحرفه راوری برگزار شد
.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین جعفری( جانشین دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ثارالله استان کرمان و مسئول سازمان بسیج طلاب و اساتید سپاه ثارالله)، ضمن تجلیل از مقام والای شهدا، نکاتی پیرامون نقش طلاب و روحانیون در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد
خواهر شهید نیز در سخنانی به صفات اخلاقی برجسته برادر شهید خود اشاره کرد و او را حافظ بخشی از قرآن کریم و فردی بسیار متواضع و یاریگر دیگران بدون آنکه کسی متوجه شود توصیف نمود.