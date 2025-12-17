در راستای برگزاری کنگره ۴۰۰۰ شهید طلبه و روحانی، دیداری صمیمی با خانواده روحانی شهید حجت الاسلام احمد زراعت‌حرفه راوری برگزار شد

.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری( جانشین دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان و مسئول سازمان بسیج طلاب و اساتید سپاه ثارالله)، ضمن تجلیل از مقام والای شهدا، نکاتی پیرامون نقش طلاب و روحانیون در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد

خواهر شهید نیز در سخنانی به صفات اخلاقی برجسته برادر شهید خود اشاره کرد و او را حافظ بخشی از قرآن کریم و فردی بسیار متواضع و یاری‌گر دیگران بدون آنکه کسی متوجه شود توصیف نمود.