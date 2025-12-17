پخش زنده
روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش اعلام کرد: با توجه به پیشبینی وضعیت نامساعد جوی تردد شناورهای مسافری از بنادر کیش و چارک از ساعت ۸ صبح ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، فردا با توجه به وضعیت جوی شامل تندبادهای ناگهانی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیتهای تردد شناورها اعلام شد.
تردد شناورهای حمل خودرو و لندینگ کرافت از بنادر چارک و آفتاب از ساعت ۹ صبح ممنوع خواهد بود. تردد شناورهای مسافری و حمل خودرو از جزیره کیش از ساعت ۸ صبح ممنوع است.
با توجه به متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، انجام فعالیتهای دریایی توصیه نمیشود و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی ضروری است.
برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنید.
برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شمارههای گویای ۰۷۶۴۵۷۷ غرب هرمزگان و ۰۷۶۴۴۸۸ کیش امکانپذیر است.