روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وضعیت نامساعد جوی تردد شناور‌های مسافری از بنادر کیش و چارک از ساعت ۸ صبح ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، فردا با توجه به وضعیت جوی شامل تندباد‌های ناگهانی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌های تردد شناور‌ها اعلام شد.

تردد شناور‌های حمل خودرو و لندینگ کرافت از بنادر چارک و آفتاب از ساعت ۹ صبح ممنوع خواهد بود. تردد شناور‌های مسافری و حمل خودرو از جزیره کیش از ساعت ۸ صبح ممنوع است.

با توجه به متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، انجام فعالیت‌های دریایی توصیه نمی‌شود و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی ضروری است.

برای اطلاع از مسیر‌های مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیر‌های مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنید.

برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شماره‌های گویای ۰۷۶۴۵۷۷ غرب هرمزگان و ۰۷۶۴۴۸۸ کیش امکان‌پذیر است.