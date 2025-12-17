\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f3 \u0645\u062d\u0645\u0648\u0644\u0647 \u0686\u0648\u0628 \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f3\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0622\u0646 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0631\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n