فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) با تأکید بر نقش جهاد علمی در اقتدار ملی گفت: دشمنان نمیخواهند که ملت ایران به علم و فناوری دست یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار اکبری در همایش جهادگران علمی و فناوری گفت: دشمنان با ایجاد موانع متعدد تلاش میکنند مانع دستیابی ملت ایران به علوم پیشرفته شوند، اما جوانان و نخبگان کشور به برکت انقلاب اسلامی توانستهاند قلههای بزرگ علمی را فتح کنند.
وی افزود: برای دستیابی به توسعه و استقلال، همکاری پژوهشگران در همه بخشها ضروری است و باید با سلاح علم قوی باشیم و هر جا لازم باشد، همچون گذشته جانانه میایستیم.
سردار اکبری افزود: ایرانیان همواره با علم و هوش خود پرچمدار علم دنیا بودهاند و اکنون توجه به مباحث علمی، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، بیش از پیش اهمیت دارد.
رستمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم گفت: علم باید در همه بخشها کارگشا باشد و مصرف بهینه، کنترل هزینهها و بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین از اولویتهاست.
کیخا، جانشین سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری هم گفت: کارهای علمی و فناوری ضروری است و در حال حاضر تنها دو درصد اقتصاد ایران وابسته به شرکتهای دانش بنیان است، در حالی که طبق برنامهریزیها این رقم باید به بیست درصد میرسید.
وی افزود: اکنون یازده هزار شرکت دانشبنیان داریم و باید حداقل به چهل هزار شرکت تاثیرگذار در اقتصاد برسیم.
وی خاطر نشان کرد: همچنین باید مسیر حضور و مشارکت مردم در بهرهمندی از علم در حوزههای مختلف هموار شود و بسیج علمی باید مردم را در این مسیر مشارکت دهد.
در حاشیه این جشنواره از زحمات سرهنگ هادی محمدزاده معاونت علمی، پژوهشی و فناوری سپاه حضرت جوادالائمه (ع) تقدیر به عمل آمد و همچنین سرگرد جواد زیانلو به عنوان معاون جدید علمی، پژوهشی و فناوری سپاه حضرت جوادالائمه (ع) معرفی شد.
همچنین در این مراسم، از مادر شهید موسی میرشکار و بیست و سه نفر از جهادگران علمی بسیجی تقدیر و تجلیل شد.