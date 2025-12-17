مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین اعلام کرد:بیش از ۶۴ هزار نفر از جامعه هدف استان تحت پوشش این صندوق قرار دارند و ۳۴۰۰ خانوار نیز به‌عنوان مستمری‌بگیر از خدمات آن بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سعید صادقی در نشست مشترک مدیران کل ستادی و کارگزاران استان گفت: «در حال حاضر ۵۸ درصد جامعه هدف استان قزوین، معادل بیش از ۶۴ هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند و ۳۴۰۰ خانوار نیز به‌عنوان مستمری‌بگیر از خدمات این صندوق بهره‌مند هستند.»

وی افزود: «این صندوق یکی از سه صندوق بیمه‌گر بزرگ کشور و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با مشارکت دولت و بیمه‌شدگان، خدماتی نظیر مستمری سالمندی، ازکارافتادگی، فوت و بازماندگان را ارائه می‌دهد. دولت در این صندوق نقش کارفرما را ایفا کرده و حدود ۷۰ درصد حق بیمه بیمه‌شدگان را پرداخت می‌کند؛ به همین دلیل میزان پرداختی بیمه‌شدگان تنها ۳۰ درصد بوده و این حمایت با هدف تحقق عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده است.»

صادقی همچنین اظهار کرد: «امکان انتقال سوابق بیمه‌ای از این صندوق به سایر صندوق‌های بیمه‌ای کشور وجود دارد و افراد واجد شرایط شامل زنان و مردان ۱۸ تا ۵۰ ساله از گروه‌هایی نظیر کشاورزان، دامداران، عشایر، رانندگان حمل بار، قالیبافان، صنایع دستی‌کاران، زنبورداران و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.»

وی با اشاره به خدمات مکمل صندوق گفت: «در سال جاری بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات به مستمری‌بگیران واجد شرایط استان قزوین پرداخت شده است. همچنین در صورت تصویب طرح پیشنهادی مجلس، امکان بازنشستگی پیش از موعد برای افراد ۷۰ ساله با ۱۰ سال سابقه بیمه فراهم خواهد شد.»

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: «۲۳ کارگزاری در سطح استان فعال هستند که ۶ کارگزاری توسط بانوان و ۱۷ کارگزاری توسط آقایان اداره می‌شود. شهرستان آوج با حدود ۸۶ درصد بالاترین ضریب پوشش بیمه‌ای و شهرستان البرز با حدود ۳۴ درصد پایین‌ترین میزان پوشش را دارد.»