نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با هدف رفع موانع تولید و حمایت از صنایع استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کل دادگستری لرستان در نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان گفت: در طول نشستهای گذشته مشکلات ۲۱ کارخانه و شرکت صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و بنا بر گزارشها بیش از ۹۰ درصد مصوبات این جلسات به مرحله اجرا رسیده است.
حجت الاسلام سعید شهواری افزود: در جلسه امروز بار دیگر مشکل یکی از شرکتهای خرمآباد که سالهاست بدون پیشرفت و اقدام عملی باقی مانده، مطرح شد تا با تصمیم گیری درست و برداشت موانع به بازگشت آن به چرخه تولید کمک کنیم.