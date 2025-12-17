پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در جمع خانوادههای شاهد و ایثارگر، شخصیت حضرت زهرا (س) را الگویی کامل برای زن مسلمان برشمرد که در آن «محور خانواده بودن»، «مدیریت اقتصادی» و «دفاع از امامت» در کنار «عبادت و خداشناسی» به اوج خود رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در مراسم جشن ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن در جمع خانواده کارکنان ستاد سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، به بیان نقش بیبدیل زنان و مادران در جامعه اسلامی پرداخت.
او با اشاره به شخصیت جامع حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار داشت: مادران ما امروز الگوی زنان جامعه ایران اسلامی هستند. الگویی که در آن زن نه به عنوان کالا، که به عنوان محور خانواده و کانون گرم آن، ستون استوار نگهداری از بنیان خانواده است. اگر کسی میخواهد کیفیت عبادت را الگوبرداری کند، محور همهی وجود حضرت فاطمه (س) بود: خداشناسی، آشنایی با توحید و تلاش خدایی.
سردار شاهوارپور به ابعاد مختلف زندگی آن حضرت اشاره کرد و افزود: ایشان در کنار نقش بینظیر به عنوان دختر پیامبر (ص) و همسر امیرالمؤمنین (ع)، در حوزه مدیریت اقتصاد خانه نیز اسوه بودند. این درس بزرگی برای خواهران و مادران ماست که در شرایط سختی اقتصادی با درآمدهای محدود، خانه را مدیریت میکنند.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، بصیرت و دفاع از امامت و ولایت را از دیگر رسالتهای برجسته حضرت زهرا (س) برشمرد و گفت: ایشان با فداکاری و حتی آسیب دیدن، برای دفاع از جانشینی حضرت علی (ع) ایستادگی کردند و الگویی در شناخت حق از باطل شدند.
او با اشاره به حضور حضرت زهرا(س) در جنگ احد به عنوان امدادگر، یادآور شد: این حضور، نمادی از نقش آفرینی زن در عرصههای اجتماعی و دفاعی است. امروز زنان ایران اسلامی در حوزه جهاد و دفاع از میهن و ولایت، دقیقاً همان مسیر را ادامه میدهند و فرزندان خود را برای دفاع از اسلام و ایران عزیز تربیت و تقدیم میکنند.
سردار شاهوارپور در پایان با تقدیر از زحمات و فداکاریهای خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر، اظهار داشت: حضور پربرکت شما در همه عرصهها نعمت بزرگی است. از خداوند متعال مسئلت داریم تا در حل مسائل و مشکلات شما یاریمان کند و توفیق خدمت بیشتر به شما عزیزان را عنایت فرماید.