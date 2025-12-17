پخش زنده
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البر با اعلام تشدید نظارتها بر بازار شب یلدا در استان البرز گفت: گشتهای مشترک نظارتی در بازار شب یلدا حضور فعال دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، انصاری در گفتوگوی تلفنی زنده با بخش خبری ۲۰ گفت: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، طرح ویژه نظارت بر بازار از روز هفدهم آذرماه در سطح استان آغاز شده و تا پایان ایام مناسبتی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این طرح با مشارکت بازرسان صمت و نیروهای افتخاری مردمی اجرا میشود، افزود: بازرسیها به صورت گشتهای مشترک صبح و بعدازظهر در مرکز استان و شهرستانها در حال انجام است و هدف اصلی آن کنترل قیمتها و برخورد با تخلفات صنفی است
انصاری در این گفتوگو زنده تلفنی تصریح کرد: این طرح در سه لایه نظارتی شامل تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی، مراکز عمدهفروشی و خردهفروشیها اجرا میشود و بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی در سطح استان تحت پوشش نظارت قرار دارند.
مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به همکاری دستگاههای مرتبط گفت: اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداریها و شهرداریها در اجرای این طرح همراهی لازم را دارند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه و تلفن ۱۲۴ موضوع را گزارش دهند تا بازرسان در سریعترین زمان ممکن برای رسیدگی اقدام کنند.