با حضور وزیر آموزش و پرورش از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر برتر کشور تجلیل شد که دو دانش آموز و یک معلم پژوهشگر برتر استان کرمان نیز در این جمع بودند

،به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان در این مراسم که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، از معلم پژوهنده برتر سوگند بهره مند از شهرستان جیرفت و دانش آموزان پژوهشگر برتر محمد فاضل عبدلی نسب از آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان و صالح قاسمی زاده تجلیل شد.

آیین تجلیل از پژوهشگران برتر وزارت آموزش و پرورش روز بیست و سوم آذر ماه جاری با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد