دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز گفت: بیش از ۷۷ درصد صادرات استان مربوط به بخش صنعت است که نشان می دهد صنایع مستقر در البرز، نقش محوری در تحقق اهداف صادراتی ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با اشاره به روند کلی تجارت خارجی کشور گفت: در هفتماهه نخست امسال، علیرغم چالشهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی، کشور موفق به ثبت صادراتی بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار شده است. این عدد نشان میدهد که توان تولید و صادرات کشور همچنان فعال و پویاست و ظرفیتهای قابل اتکایی در اقتصاد ملی وجود دارد.»
محمد انصاری با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت صادرات افزود: یکی از رویکردهای مهم سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی، حرکت از صادرات مبتنی بر وزن و حجم به سمت صادرات مبتنی بر ارزش افزوده است. در این مسیر، استان البرز با توجه به ساختار صنعتی، دانشبنیان و فناورمحور خود، جایگاه مناسبی در سطح کشور دارد.
وی تصریح کرد: مقایسه ارزش صادرات به ازای هر تن کالا نشان میدهد استان البرز عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته و این موضوع، نشاندهنده ظرفیت بالای استان در تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، بهویژه در حوزههای صنعتی، شیمیایی و دارویی است.
دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با اشاره به ترکیب صادرات استان البرز گفت: «بیش از ۷۷ درصد صادرات استان مربوط به بخش صنعت است و این موضوع نشان میدهد که صنایع مستقر در البرز، نقش محوری در تحقق اهداف صادراتی ایفا میکنند. همچنین بخش معدن و صنایع معدنی و در کنار آن، حوزه صنایع دستی و فرش، از دیگر بخشهایی هستند که ظرفیت رشد صادراتی بالایی دارند.»
انصاری رشد صادرات صنایع دستی و فرش استان در سال جاری را نشانهای از فعال شدن ظرفیتهای بومی و هنری استان دانست و بر حمایت از این بخشها تأکید کرد.
دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز با اشاره به کاهش واردات در برخی حوزهها اظهار کرد: «واردات استان البرز عمدتاً شامل مواد اولیه، ماشینآلات و اقلام واسطهای مورد نیاز واحدهای صنعتی است. مدیریت هوشمندانه منابع ارزی و تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه، نقش مستقیمی در حفظ پایداری تولید و تقویت صادرات دارد.
وی افزود: استان البرز با توجه به تمرکز بالای واحدهای صنعتی، نیازمند توجه ویژه در حوزه تأمین ارز برای واردات هدفمند و تولیدمحور است.
انصاری با تأکید بر نقش هماهنگی بین دستگاههای اجرایی گفت: «توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی است. کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با همین هدف شکل گرفته تا مسائل بهصورت کارشناسی، دقیق و مبتنی بر واقعیتهای میدانی بررسی و پیگیری شود.»
مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به برنامهریزی برای تقویت ساختار شورای صادرات استان اظهار کرد: هدف ما از فعالسازی شورای صادرات، ایجاد یک سازوکار منسجم، تخصصی و نتیجهمحور برای رفع موانع صادرات و شتاببخشی به حضور استان البرز در بازارهای هدف است. با تداوم این جلسات و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، امیدواریم تا پایان سال جاری، روند صادرات استان به ثبات و سپس رشد پایدار برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی، استان البرز بتواند جایگاه خود را بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در صادرات غیرنفتی کشور بیش از پیش تثبیت کند.