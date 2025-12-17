به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با اشاره به روند کلی تجارت خارجی کشور گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال، علی‌رغم چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، کشور موفق به ثبت صادراتی بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار شده است. این عدد نشان می‌دهد که توان تولید و صادرات کشور همچنان فعال و پویاست و ظرفیت‌های قابل اتکایی در اقتصاد ملی وجود دارد.»

محمد انصاری با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت صادرات افزود: یکی از رویکرد‌های مهم سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی، حرکت از صادرات مبتنی بر وزن و حجم به سمت صادرات مبتنی بر ارزش افزوده است. در این مسیر، استان البرز با توجه به ساختار صنعتی، دانش‌بنیان و فناورمحور خود، جایگاه مناسبی در سطح کشور دارد.

وی تصریح کرد: مقایسه ارزش صادرات به ازای هر تن کالا نشان می‌دهد استان البرز عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته و این موضوع، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی، شیمیایی و دارویی است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با اشاره به ترکیب صادرات استان البرز گفت: «بیش از ۷۷ درصد صادرات استان مربوط به بخش صنعت است و این موضوع نشان می‌دهد که صنایع مستقر در البرز، نقش محوری در تحقق اهداف صادراتی ایفا می‌کنند. همچنین بخش معدن و صنایع معدنی و در کنار آن، حوزه صنایع دستی و فرش، از دیگر بخش‌هایی هستند که ظرفیت رشد صادراتی بالایی دارند.»

انصاری رشد صادرات صنایع دستی و فرش استان در سال جاری را نشانه‌ای از فعال شدن ظرفیت‌های بومی و هنری استان دانست و بر حمایت از این بخش‌ها تأکید کرد.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز با اشاره به کاهش واردات در برخی حوزه‌ها اظهار کرد: «واردات استان البرز عمدتاً شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز واحد‌های صنعتی است. مدیریت هوشمندانه منابع ارزی و تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه، نقش مستقیمی در حفظ پایداری تولید و تقویت صادرات دارد.

وی افزود: استان البرز با توجه به تمرکز بالای واحد‌های صنعتی، نیازمند توجه ویژه در حوزه تأمین ارز برای واردات هدفمند و تولیدمحور است.

انصاری با تأکید بر نقش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی گفت: «توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی است. کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با همین هدف شکل گرفته تا مسائل به‌صورت کارشناسی، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی بررسی و پیگیری شود.»

مدیرکل صمت استان البرز با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت ساختار شورای صادرات استان اظهار کرد: هدف ما از فعال‌سازی شورای صادرات، ایجاد یک سازوکار منسجم، تخصصی و نتیجه‌محور برای رفع موانع صادرات و شتاب‌بخشی به حضور استان البرز در بازار‌های هدف است. با تداوم این جلسات و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، امیدواریم تا پایان سال جاری، روند صادرات استان به ثبات و سپس رشد پایدار برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی، استان البرز بتواند جایگاه خود را به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در صادرات غیرنفتی کشور بیش از پیش تثبیت کند.