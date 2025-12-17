به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ستاد مدیریت بحران شهرستان شهربابک مانوری برای ارزیابی آمادگی نیروها و تجهیزات در مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از بارش‌های شدید اخیر برگزار کرد.

این مانور با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های مقابله با بحران ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارائه خدمات سریع و مؤثر به شهروندان اجرا شد.

بررسی نقشه‌های نقاط پرخطر، اطمینان از عملکرد سامانه‌های هشدار سریع و اطلاع‌رسانی به موقع از جمله برنامه‌های این مانور بود.

ستاد مدیریت بحران شهرستان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی و دستورالعمل‌های ستاد، در کاهش خسارات احتمالی همکاری کنند.