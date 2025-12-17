پخش زنده
سرپرست اداره بهزیستی کیش از اجرای طرح پویش یلدای مهربانی در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی افزود: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، پویش ملی یلدای مهربانی با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی و حمایت از خانوادههای کمتر برخوردار در کیش آغاز شده است.
او افزود: کمک به تامین معیشت، مسکن، درمان، تهیه جهیزیه و اشتغال جامعه تحت حمایت بهزیستی از مهمترین اهداف برگزاری پویش یلدای مهربانی است.
سرپرست اداره بهزیستی کیش گفت: ساکنان و خیران میتوانند با شماره گیری کد دستوری ستاره ۱۲۳ مربع در این پویش شرکت کنند.