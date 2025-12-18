پزشک معتمد خانواده رضا امیرخانی با تشریح آخرین وضعیت سلامتی این نویسنده گفت: وضعیت مغزی او پایدار و بدون تغییرات منفی است و برخی شاخص‌های حیاتی از جمله تنفس و رفلکس‌های حرکتی، روند رو به بهبود دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پزشک معتمد خانواده رضا امیرخانی با اشاره به روند درمانی این نویسنده گفت: طی هفته گذشته بخشی از تلاش‌های تیم مراقبت‌های ویژه بر تثبیت نوسانات مختصر سیستمیک که پیش آمده بود، متمرکز شد و خوشبختانه این تغییرات در حد رضایت‌بخشی تثبیت شده است.

وی افزود: یکی از استادان متخصص در حوزه آی‌سی‌یو به گروه درمانی رضا امیرخانی اضافه شده و چند روزی است که از تجربه چندین‌ساله ایشان در روند درمان بهره‌مند هستیم.

پزشک معتمد خانواده این نویسنده درباره وضعیت مغزی او اظهار کرد: آخرین سی‌تی‌اسکن انجام‌شده نشان می‌دهد وضعیت مغز همچنان بدون تغییرات منفی بوده و روند بهبود ادامه دارد. همچنین رفلکس‌های سرفه و بلع در حال قوی‌تر شدن هستند.

به گفته آشتیانی، طی چند روز گذشته رضا امیرخانی گاواژ شده و بخشی از دستگاه گوارش او برای پذیرش مواد غذایی آماده شده است و در حال حاضر قسمتی از مواد غذایی از طریق دستگاه گوارش دریافت می‌شود.

او درباره وضعیت تنفسی امیرخانی توضیح داد: تنفس رضا اکنون تحت اختیار دستگاه عصبی خودش است، هرچند هنوز ونتیلاتور به‌طور کامل جدا نشده، اما دستگاه در حداقل عملکرد خود فعالیت می‌کند.

این پزشک در خصوص سطح هوشیاری وی نیز گفت: براساس مجموعه معاینات انجام‌شده، رفلکس‌های حرکتی مانند حرکت چشم‌ها در پاسخ به محرک‌های فیزیکی مشاهده می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که سطح هوشیاری با شیبی بسیار کند در حال بهبود است. معاینات دو هفته گذشته نیز این روند را کم‌وبیش نشان می‌دهد.

رضا امیرخانی ، در تایخ 9 آذر بر اثر سقوط با پاراگلایدر دچار سانحه شد و تاکنون بیهوش است.